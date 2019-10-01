Знаменитый летчик помогает тюменским студентам постичь азы аэродинамики

Фото: ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий" Фото: ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и социальных технологий"

Летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы Василий Абрамов ведет авиационное патрулирование лесов, обнаруживает и тушит лесные пожары над Тюменской, Уватской, Тобольской, Ишимской территориями и учит студентов.

Василий Абрамов налетал более трех тысяч часов на судах Ан-2, Ск-12 "Орион", Як-18т, Ми-8, Ми-2. Также он кандидат сельскохозяйственных наук - в 2008 году Абрамов успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме "Анализ горимости лесов и оптимизация охраны их от пожаров в подзонах предлесостепных сосново-березовых лесов и северной лесостепи Тюменской области".

Василий Абрамов ежегодно участвует в подготовке и переподготовке работников десантно-пожарной службы Тюменской авиабазы и в проведении воздушных тренировок по выполнению спусков ДПС на спусковых устройствах с вертолета Ми-8.

С сентября этого года он преподает основы аэродинамики студентам специальности "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Для знакомства с летными свойствами беспилотников студенты побывали на аэродроме Ялуторовска, где подробно изучили крыло АН-2, основы аэродинамики гидросамолета, обсудили вопрос о приемнике воздушного давления и побывали в кабине пилота, пишет "АиФ - Западная Сибирь".