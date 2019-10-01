Тюменский завод "Абсолют" расширяет ассортимент товарами для сторонников ЗОЖ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молоко и кефир с йодом и селеном от тюменского молочного завода "Абсолют" пришлись по вкусу потребителям. Продукция завода поступает в столовые школ и детсадов Тюмени и Тюменского района, отправляется на север области, а также в Екатеринбург, Омск, Барнаул.

В школьные столовые компания поставляет витаминизированное молоко в индивидуальной упаковке. Прототип греческой заправки – салатный йогурт - особенно полюбился тем, кто следит за своей фигурой. В переработке используется только натуральное коровье молоко без ГМО и консервантов. В сутки компания перерабатывает около 30-35 тонн такого полезного сырья.

За последние годы на заводе введены в эксплуатацию два новых цеха, автоматическая трехконтурная мойка оборудования и технологических трубопроводов, новое современное оборудование по фасовке молока и кисломолочной продукции, выработки твороженных изделий и сливочного масла. Установлено новое емкостное оборудование. Построены и введены в эксплуатацию здания по приемке молока и гараж. Уже в новом году "Абсолют" планирует обзавестись аппаратом по фасовке творога.

Продукция "Абсолюта" получила и высокую экспертную оценку. Она удостоена золота последнего конкурса "Лучшие услуги и товары Тюменской области" и вошла в сотню лучших товаров России, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.