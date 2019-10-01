  • 12 октября 201912.10.2019суббота
  • USD64,2237
    EUR70,7296
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер южный

13 октября - события дня

Общество, 18:00 12 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109/1) начнутся межрегиональные соревнования "Старты сезона-2019".

Этот день в истории:

1884 - английская обсерватория Гринвич стала считаться местом прохождения нулевого меридиана.

1941 - немецкие войска овладели Вязьмой и Калугой.

1944 - войска Красной армии освободили от гитлеровцев Ригу.

1948 - завершено строительство газопровода Дашава - Киев.

1987 - в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

1992 - писатель из Торонто Майк Однаатай стал первым канадцем, получившим Букеровскую премию за литературу.

2000 - в Словакии открыт памятник герою романа Ярослава Гашека – солдату Швейку.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 12.10.2019Школы театральной журналистики и кино откроются во время "Театральной революции"
18:13 12.10.2019Учебную эвакуацию провели в средней школе поселка Винзили
18:00 12.10.201913 октября - события дня
17:24 12.10.2019Организацию паллиативной помощи в Тюменской области обсудили на семинаре-практикуме