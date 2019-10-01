13 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109/1) начнутся межрегиональные соревнования "Старты сезона-2019".

Этот день в истории:

1884 - английская обсерватория Гринвич стала считаться местом прохождения нулевого меридиана.

1941 - немецкие войска овладели Вязьмой и Калугой.

1944 - войска Красной армии освободили от гитлеровцев Ригу.

1948 - завершено строительство газопровода Дашава - Киев.

1987 - в Персидском заливе американский флот впервые в мире использовал дельфинов в военных целях.

1992 - писатель из Торонто Майк Однаатай стал первым канадцем, получившим Букеровскую премию за литературу.

2000 - в Словакии открыт памятник герою романа Ярослава Гашека – солдату Швейку.