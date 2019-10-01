14 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется Национальный семинар, посвященный международным системам регистрации объектов интеллектуальной собственности и глобальным услугам Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Водопроводная, 30 начнется семинар "Правовые аспекты экспорта" образовательной программы "Организация экспортной деятельности российских предприятий" для предпринимателей.

В Тюмени в 19 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) состоится премьера оперы Петра Чайковского "Пиковая дама" в исполнении Тюменского филармонического оркестра, Хоровой капеллы и солистов Фонда Образцовой.

Этот день в истории:

1670 - под Симбирском войска князя Барятинского нанесли тяжелое поражение основным силам крестьянско-казацкой армии Степана Разина.

1808 - в Эрфурте состоялась последняя личная встреча русского императора Александра I и Наполеона Бонапарта.

1912 - родился Лев Гумилев, историк, этнограф, литературовед, сын поэта Николая Гумилева и поэтессы Анны Ахматовой.

1920 - состоялось знаменитое сражение у Каховки между войсками белого генерала Врангеля и частями Красной Армии.

1926 - в Лондоне вышла книга писателя Алана Милна про Винни-Пуха.

1934 - умер Леонид Собинов, лирический тенор, ведущий солист Большого театра.

1940 - родился один из самых популярных английских эстрадных певцов Клифф Ричард (настоящее имя – Гарри Роджер Уэбб).

1952 - в завершающий день XIX съезда КПСС последний раз в своей жизни с публичной речью выступил Сталин.

1958 - умер поэт Николай Заболоцкий.

1963 - родился Валентин Юдашкин.

1964 - в СССР произошел государственный переворот – пленум ЦК КПСС сместил Никиту Хрущева со всех постов. Его должности были поделены: первым секретарем ЦК КПСС стал Леонид Брежнев, председателем Совета министров – Алексей Косыгин.

1990 - умер великий американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн.