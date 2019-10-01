Поисковики Тюменской области стали призерами военно-поисковых сборов "К поиску готов!"

| Фото: Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Сводный студенческий поисковый отряд "Десант Памяти" из Тюмени завоевал первое место Открытых Межрегиональных военно-поисковых сборов "К поиску готов!" в Челябинской области на базе Чебаркульского военного гарнизона в общем командном зачете по итогам десяти соревновательных этапов. Второе место - у поискового отряда "Савояр", сообщает областной поисковый центр.

Тюменскую область на сборах представляли 38 поисковиков. Кроме "Десанта памяти" и "Савояра", в состав делегации вошли специалисты Областного поискового центра, поисковые отряды "Десант", "Кречет" из Тюмени, сводный поисковый отряд Новоселезневской школы ("Честь" и "Русичи") из Казанского района, "Салют Победы" из Ялуторовского района.

Для участников сборов "К поиску готов!" была организована насыщенная образовательная программа. Ведущие российские специалисты в области поисковой работы провели лекции и мастер-классы. Лекции по основам реставрации прочитала руководитель Музея истории поискового движения Тюменской области Татьяна Смирнова.

Cпециалисты Тюменского областного поискового центра презентовали книгу-фотоальбом "Вкладыши из солдатских смертных медальонов: последняя записка", а также музейную выставку экспонатов, по которым были идентифицированы личности найденных солдат.

Тюменские поисковики соревновались в десяти номинациях. Отряды становились призерами конкурсов:

- "Савояр" (14-16 лет): "Видеосюжет" (I место), "Музей одного экспоната" (II место), "Поисковая викторина" (II место), "Идентификация предметов" (III место), "Эксгумация. Документирование работ" (I место), "Щуповой поиск" (II место);

- "Десант" (16-18 лет): "Видеосюжет" (I место), "Поисковая викторина" (II место), "Военно-поисковая тропа" (I место), "Меткий стрелок" (III место);

- "Десант Памяти" (18-25 лет): "Визитная карточка" (III место), "Музей одного экспоната" (II место), "Поисковая викторина" (III место), "Идентификация предметов" (II место), "Эксгумация. Документирование работ" (III место), "Меткий стрелок" (II место);

- "Салют Победы" (14-16 лет): "Военно-поисковая тропа" (II место), "Видеосюжет" (II место);

- Сводный поисковый отряд Новоселезневской школы (16-18 лет): "Музей одного экспоната" (III место).

Участие в сборах приняли более 350 поисковиков из 20 регионов России.