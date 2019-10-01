Астронавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе

| Фото: "Музей космонавтики" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Музей космонавтики" во ВКонтакте (архив)

Астронавты НАСА Эндрю Морган и Кристина Кук успешно завершили работы на внешней поверхности Международной космической станции, сообщает РИА Новости.

Выход в открытый космос продолжался почти семь часов. Главной задачей астронавтов стала замена батарей на американском сегменте МКС.

За это время дуэт выполнил основное задание по замене батарей, а также подготовил станцию для последующих выходов в открытый космос.

Замена аккумуляторов на МКС началась еще в 2017 году и будет продолжена в ходе трех предстоящих в ближайшее время выходов в открытый космос. Ранее замену батарей на МКС уже провели Морган и Джессика Мейр.

Следующие работы снаружи станции намечены на 21 и 25 октября.