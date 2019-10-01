15 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Водопроводная, 30 для предпринимателей начнется бесплатный семинар образовательной программы "Организация экспортной деятельности российских предприятий" автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Школа экспорта".

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке пройдет бесплатный тренинг Рената Янбекова "Продвижение бизнеса в социальных сетях: от создания стратегии до привлечения клиентов" (ул. Республики, 142).

В Тюмени в 10 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко,1) начнется форум "Старшее поколение". Регистрация откроется в 10 часов.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе состоится заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов в региональном центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, д.14а) для журналистов начнется экскурсия по учреждению, откроется дискуссионная площадка с участием сотрудников центра, представителей учреждений социального обслуживания и сотрудников социальных и медицинских учреждений г. Люнебург (Германия).

В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется областной молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе откроется выставка "60 лет Тюменской газовой службе".

В Тюмени в 15 часов в филиале Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Тюменской области (ул.50 лет Октября, 60) начнет прием граждан прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в отеле "Ремезов (ул. Грибоедова, 6, корп. 1/7) состоится бесплатный семинар "Что нам ожидать от цифровой экономики" президента группы компаний "Автоград", члена Совета Торгово-промышленной палаты Тюменской области Алексея Салмина.

В Тюмени в торговом центре "ЦУМ" возле "Ящика добра" пройдет подиумный показ в рамках акции "Мода из комода".

Этот день в истории:

1570 - основан Пхеньян.

1581 - в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет "Комичный балет королевы".

1666 - английский король Чарльз II впервые надел жилет, введя новую моду.

1791 - умер Люсьен Бонапарт, дядя Наполеона, оставив племяннику большое наследство и освободив его семью от финансовых трудностей.

1808 - Наполеон распустил Великую армию, создав вместо нее Рейнскую армию.

1809 - в богатой купеческой семье родился лирический поэт Алексей Кольцов, воспевавший прелести деревенской жизни.

1814 - родился Михаил Лермонтов, великий русский поэт.

1835 - Карл Маркс поступил в Боннский университет.

1844 - родился немецкий философ Фридрих Ницше.

1917 - расстреляна самая известная в мире женщина-шпион Мата Хари.

1924 - родился Ли Якокка, менеджер автомобильных компаний "Форд" и "Крайслер", прославившийся как ведущий теоретик в области управления производством и организации бизнеса.

1961 - родился лидер культовой рок-группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов.

1964 - введен в строй нефтепровод "Дружба".

1967 - в Волгограде на Мамаевом кургане открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы.

2001 - Дэвид Бекхэм стал самым высокооплачиваемым футболистом Великобритании.

2003 - Китай отправил в космос своего первого космонавта.