15 октября - события дня
В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Водопроводная, 30 для предпринимателей начнется бесплатный семинар образовательной программы "Организация экспортной деятельности российских предприятий" автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Школа экспорта".
В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке пройдет бесплатный тренинг Рената Янбекова "Продвижение бизнеса в социальных сетях: от создания стратегии до привлечения клиентов" (ул. Республики, 142).
В Тюмени в 10 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко,1) начнется форум "Старшее поколение". Регистрация откроется в 10 часов.
В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе состоится заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
В Тюмени в 11 часов в региональном центре "Семья" (пр. Геологоразведчиков, д.14а) для журналистов начнется экскурсия по учреждению, откроется дискуссионная площадка с участием сотрудников центра, представителей учреждений социального обслуживания и сотрудников социальных и медицинских учреждений г. Люнебург (Германия).
В Тюмени в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется областной молодежный конкурс военно-патриотической песни "Димитриевская суббота".
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе откроется выставка "60 лет Тюменской газовой службе".
В Тюмени в 15 часов в филиале Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Тюменской области (ул.50 лет Октября, 60) начнет прием граждан прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов.
В Тюмени в 17 часов 30 минут в отеле "Ремезов (ул. Грибоедова, 6, корп. 1/7) состоится бесплатный семинар "Что нам ожидать от цифровой экономики" президента группы компаний "Автоград", члена Совета Торгово-промышленной палаты Тюменской области Алексея Салмина.
В Тюмени в торговом центре "ЦУМ" возле "Ящика добра" пройдет подиумный показ в рамках акции "Мода из комода".
Этот день в истории:
1570 - основан Пхеньян.
1581 - в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет "Комичный балет королевы".
1666 - английский король Чарльз II впервые надел жилет, введя новую моду.
1791 - умер Люсьен Бонапарт, дядя Наполеона, оставив племяннику большое наследство и освободив его семью от финансовых трудностей.
1808 - Наполеон распустил Великую армию, создав вместо нее Рейнскую армию.
1809 - в богатой купеческой семье родился лирический поэт Алексей Кольцов, воспевавший прелести деревенской жизни.
1814 - родился Михаил Лермонтов, великий русский поэт.
1835 - Карл Маркс поступил в Боннский университет.
1844 - родился немецкий философ Фридрих Ницше.
1917 - расстреляна самая известная в мире женщина-шпион Мата Хари.
1924 - родился Ли Якокка, менеджер автомобильных компаний "Форд" и "Крайслер", прославившийся как ведущий теоретик в области управления производством и организации бизнеса.
1961 - родился лидер культовой рок-группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов.
1964 - введен в строй нефтепровод "Дружба".
1967 - в Волгограде на Мамаевом кургане открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы.
2001 - Дэвид Бекхэм стал самым высокооплачиваемым футболистом Великобритании.
2003 - Китай отправил в космос своего первого космонавта.