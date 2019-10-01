16 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется круглый стол "О реализации закона Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" на территории Тюменской области. Проблемы и перспективы".

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция на тему "Итоги призыва граждан на военную службу весной 2019 года. Задачи, стоящие перед военными комиссариатами Тюменской области на осенний призыв 2019 года".

В Тюмени в 11 часов в зале заседаний по адресу ул. Советская, 61 откроется совместная российско-германская конференция "Мультидисциплинарный подход как основополагающий принцип в целях поддержки и развития системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами", посвященная социальному обслуживанию.

В Тюмени в 11 часов начнутся выступления участников конкурса "Димитриевская суббота" в номинации "Вокальные группы". В 17 часов состоится церемония награждения и гала-концерт.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) состоится пресс-конференция заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова "О ходе уборочных работ в Тюменской области".

В Тюмени с 14 часов в Тюменском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Тюменской области (ул. Московский тракт,159а) начнет прием граждан заместитель руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Бессмельцев.

В Тюмени в 16 часов 45 минут в Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется пресс-конференция, посвященная проекту "Большая книга – встречи в провинции".

В Тюмени в 17 часов по адресу ул. Советская, 20, (конференц-зал, 1 этаж) начнется заседание круглого стола "О переселении граждан из муниципального жилищного фонда города Тюмени, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

В Тюмени в 18 часов в средней школе №27 (ул. 30 лет Победы,106) состоится встреча жителей второго микрорайона, проживающих в границах улиц Широтная – проезд Ткацкий – 30 лет Победы – Олимпийская, с руководителями и специалистами структурных подразделений администрации города Тюмени.

В Тюмени в 19 часов в конференц-зале "Иртыш" комплекса "Ремезов" (ул. Грибоедова 6К1/7) начнется обучающий мастер-класс "Мой бизнес" в рамках реализации федерального проекта "Популяризация предпринимательства".

В Нижней Тавде в 16 часов в здании прокуратуры Нижнетавдинского района (ул. Ульянова, д. 5) начнет личный прием граждан первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров.

Этот день в истории:

1791 - умер Григорий Потемкин, российский государственный деятель, фаворит Екатерины II.

1793 - казнена французская королева Мария-Антуанетта.

1813 - началось грандиозное сражение под Лейпцигом между войсками Наполеона с одной стороны и армиями России, Пруссии, Австрии – с другой.

1846 - бостонский хирург Уильям Томас Мортон впервые продемонстрировал перед собравшимися коллегами применение эфира в качестве анестезирующего средства во время операции под полным наркозом по удалению опухоли у пациента.

1854 - родился английский писатель Оскар Уайльд.

1853 - Турция объявила войну России.

1879 - умер Сергей Соловьев, великий русский историк.

1923 - основана кинокомпания Уолта Диснея.

1923 - Джон Харвуд запатентовал в Швейцарии самозаводящиеся часы.

1941 - советские войска оставили Одессу.

1946 - по приговору Нюрнбергского трибунала казнена группа нацистских военных преступников.

1962 - вышла в эфир радиостанция "Юность".

1962 - родился знаменитый тенор Дмитрий Хворостовский.

1968 - во время Олимпийских игр в Мехико американские бегуны Томми Смит и Джон Карлос во время процедуры награждения под звуки американского гимна опустили головы и подняли вверх правую руку в черной перчатке, протестуя против расизма в США.

1968 - родился лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

1998 - в Лондоне по требованию испанского правительства арестован бывший диктатор Чили Аугусто Пиночет.