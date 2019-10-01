17 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в администрации города (ул. Первомайской, 20) начнется пленарное заседание международной научно-практической конференции "Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культенденции, традиции и инновации".

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) откроется ярмарка вакансий для граждан, направленных центром занятости на профессиональное обучение, переобучение, повышение квалификации.

В Тюмени в 11 часов в Центральной городской библиотеке Тюмени (ул. Луначарского, 51) начнется встреча с читателями финалиста национальной литературной премии "Большая книга", писателя Майи Кучерской и координатора проекта "Большая книга – встречи в провинции", поэта Анны Золотаревой.

В Тюмени в 14 часов в деловом доме "Петр Столыпин" начнется конференция по информационной безопасности Road Show SearchInform для ИБ-специалистов и руководителей бизнеса.

В Тюмени в 17 часов в администрации Тюмени (ул. Первомайской, 20, кабинет 804) начнут прием граждан прокурор города Эдуард Гиматов, глава города Руслан Кухарук и председатель Тюменского городского объединения профсоюзов Нугуман Залялятинов.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) пройдет командная психологическая ролевая игра с детективным сюжетом "Город просыпается".

В п. Винзили в Винзилинской сельской библиотеке финалисты и эксперты национальной литературной премии "Большая книга" встретятся с читателями.

В Тобольске в 18 часов в детской школе искусств им. А. А. Алябьева (ул. Челюскинцев, 1) начнется открытие и кураторская экскурсия по выставке "Красил Макар. История художника, рассказанная им самим".

Этот день в истории:

1604 - начался поход Лжедмитрия I на Москву.

1740 - основан город Петропавловск-Камчатский.

1854 - во время обстрела севастопольских укреплений убит вице-адмирал Владимир Корнилов.

1918 - Венгрия провозгласила независимость от Австрии.

1936 - родился кинорежиссер Савва Кулиш.

1938 - по указу президиума Верховного Совета СССР учреждены медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

1961 - начался XXII съезд КПСС.

1973 - в возрасте 90 лет умер маршал Семен Буденный.

1991 - первым президентом Армении избран Левон Тер-Петросян.

2003 - завершился полет первого китайского космонавта в космос.