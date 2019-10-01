18 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения для признания его жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания в отношении многоквартирных домов по адресам ул. Дамбовская,23; ул. Магаданская,18; проезд Корабельный,16.

В Тюмени в 10 часов в администрации Тюменского района начнется международная научно-практическая конференция "Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации".

В Тюмени в 11 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики 165а) начнется пресс-конференция, посвященная международному молодежному театральному фестивалю "Живые лица".

В Тюмени в 14 часов в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) подведут итоги городского экологического фотоконкурса "Домашний питомец".

В Тюмени в 14 часов 30 минут от остановки "Центральный рынок" начнется авторская экскурсия Ольги Лукошковой "Памятные места Тюмени" в рамках проекта "ГидыTMN55+".

В Тюмени в 17 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" начнется Осенний кубок КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Ялуторовске в Центральной городской библиотеке пройдет творческая встреча финалистов и экспертов престижной национальной литературной премии "Большая книга" с читателями.

В Тобольске в 19 часов в детской школе искусств им. А. А. Алябьева, (ул. Челюскинцев, 1) начнется встреча-обсуждение "Уральская индустриальная биеннале. Как искусство меняет повестку региона".

Этот день в истории:

1667 - в Америке основан Брюкелен (Бруклин).

1685 - французский король Людовик XIV отменил действие Нантского эдикта, дававшего права гугенотам.

1793 - 24-летний Наполеон Бонапарт произведен в ранг шефа батальона (майора).

1812 (6 октября по ст. стилю) – в сражении под Тарутиным русские войска нанесли поражение французскому корпусу Иоахима Мюрата.

1867 - Аляска окончательно перешла от России к США.

1906 - подписан царский указ о предоставлении крестьянам одинаковых политических прав с другими сословиями и отмене телесных наказаний по приговору волостных судов.

1908 - родился Николай Каманин, летчик, один из первых Героев Советского Союза.

1941 - гитлеровские войска овладели Можайском и оказались в 100 км от столицы.

1967 - советская космическая станция "Венера-4" совершила посадку на поверхности Венеры.

1991 - восстановлены дипломатические отношения между СССР и Израилем.

1997 - в Бильбао (Испания) открыт музей Гуггенхайма – самая большая выставочная галерея в мире.