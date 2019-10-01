19 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени с 9 до 15 часов в территориальных поликлиниках города все желающие смогут пройти осмотр и консультацию в рамках акции "За жизнь без рака".

В Тюмени в 10 часов в администрации Тюменского района (ул. Московский тракт, 115) начнется бесплатный тренинг Юрия Павленко "Гибкие инструменты для работы с командой: конфликты и трудное поведение".

В Тюмени в 9 часов 45 минут в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнется открытие чемпионата и первенства города по киокусинкай. Начало поединков - в 10 часов.

В Тюмени в 12 часов в ТИУ (ул. Мельникайте, 70, седьмой корпус) начнется День профориентации для абитуриентов.

В Тюмени в 12 часов в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30) начнется мастер-класс Святослава Шитова по росписи фигурки главного героя сказки П.П. Ершова "Конек-горбунок" для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Тюмени в 12 часов в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" начнется шоу-программа театра моды "Клеопатра".

В Тюмени в 16 часов в книжном магазине "Никто не спит" в здании Школы перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2, корп. 1) начнется презентация детской книги "Калейдоскоп историй (про Тюмень)" Юлии Кувшиновой. В 18 часов начнется презентация новой книги Еремея Айпина "В поисках Первоземли".

В Тюмени в 18 часов в Студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) начнется "English speaking club" международной молодежной организации "AIESEC" по теме межкультурных различий между странами, спикер - студент ТИУ Эванс Амоако (Гана).

В Тюмени в 19 часов в торговом центре "Остров" откроется персональная фотовыставка Selected (“Избранное”) тюменских фотографов Вадима Реймана и Ирины Шаровой.

В Тюмени в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129) и МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) пройдут спектакли в рамках XI Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица".

В Ялуторовске в 9 часов во Дворце культуры (ул. Революции, 44) начнется муниципальный этап I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

Этот день в истории:

1812 - армия Наполеона окончательно покинула Москву.

1911 - началась экспедиция норвежского полярного исследователя Руала Амундсена к Южному полюсу.

1941 - гитлеровцы овладели Таганрогом.

1941 - родилась киноактриса Жанна Болотова.

1956 - СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны.

1964 - в авиакатастрофе погибла советская правительственная делегация во главе с маршалом Бирюзовым, которая летела в Югославию на празднование 20-летия освобождения этой страны от фашистов.

1986 - в авиакатастрофе погиб первый президент африканского государства Мозамбик Самора Машел.

1987 - на биржах мира произошло резкое падение курса акций на 508 пунктов.

2001 - в Москве прошла премьера мюзикла "Норд-Ост".