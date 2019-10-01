20 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в средней школе № 94 (пр. Солнечный, 24) начнется финальный этап соревнований по семейным стартам в рамках спартакиады "Малыш" среди дошкольных образовательных учреждений Тюмени.

В Тюмени в 10 часов в Затюменском экопарке (у турников) откроется семейная спортивная площадка, пройдет зарядка для детей и родителей, мастер-класс по основам закаливания, подвижные игры.

В Тюмени в 11 часов в ДЮСШ олимпийского резерва "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, к. 1) начнется товарищеский футбольный матч воспитанников детских домов интернатов г. Петропавловска, Кокшетау и Тюмени с участием депутата Тюменской облдумы, регионального координатора проекта "Детский спорт" Евгения Макаренко.

В Тюмени в 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется театральная мастерская "Будем знакомы" для детей.

В Тюмени 12 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Широтная, 15) начнется классный час "Музыкальный инструмент флейта".

В Тюмени в 16 часов по адресу ул. Перекопская, 15а, аудитория № 111 (им. А. Н. Дегтева) начнется семейная игротека и вечер авторской песни.

В Тюмени в 15 часов в центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" (ул. Чернышевского, 2а/12) начнется первый образовательный модуль программы "ПроПроекты: Модульная школа".

В Тюмени в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) пройдут спектакли в рамках XI Международного молодежного театрального фестиваля "Живые лица".

В Тюмени в ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) состоятся чемпионат и первенство города по киокусинкай.

Этот день в истории:

1707 - на Дону начался казачий бунт под руководством Кондратия Булавина.

1774 - американский континентальный конгресс наложил экономическое эмбарго на торговлю с Британией.

1818 - установлена государственная граница между Канадой и США.

1941 - гитлеровские войска захватили Сталино (Донецк).

1944 - войска Третьего Украинского фронта освободили столицу Югославии Белград.

1953 - в США вышла повесть Рэя Бредбери "451 градус по Фаренгейту".

1956 - в СССР учреждена медаль "За освоение целинных земель".

2003 - в подвалах кабульского дворца найдены сокровища Александра Македонского.