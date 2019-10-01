В Тюмени выпал первый снег

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Первый снег в Тюмени выпал 18 октября.

По данным Гидрометцентра России, снежный покров какое-то время не будет таять из-за низкой температуры.

Осадки могут вызвать осложнения условий для автомобильного вождения.

Специалисты напоминают тюменцам о том, что в такую погоду пора сменить летнюю авторезину на зимнюю. Сделать это лучше заранее, чтобы избежать очередей в шиномонтажных мастерских. Смена шин в Тюмени осенью 2019 года обойдется автолюбителям в среднем от 800 до 1 тыс. 700 рублей.

В 2018 году первый снег в Тюмени выпал 14 октября.