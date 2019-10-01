  • 18 октября 201918.10.2019пятница
  • USD64,0144
    EUR70,9023
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер северо-восточный

В Тюмени выпал первый снег

Общество, 09:10 18 октября 2019

фото "Тюменская линия"

Первый снег в Тюмени выпал 18 октября.

По данным Гидрометцентра России, снежный покров какое-то время не будет таять из-за низкой температуры.

Осадки могут вызвать осложнения условий для автомобильного вождения.

Специалисты напоминают тюменцам о том, что в такую погоду пора сменить летнюю авторезину на зимнюю. Сделать это лучше заранее, чтобы избежать очередей в шиномонтажных мастерских. Смена шин в Тюмени осенью 2019 года обойдется автолюбителям в среднем от 800 до 1 тыс. 700 рублей.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

В 2018 году первый снег в Тюмени выпал 14 октября.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода , снег

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:32 18.10.2019Концерт для пожилых тюменцев состоится в ДНК "Строитель"
09:21 18.10.2019Двести шесть лет назад русские и союзные войска победили в "Битве народов"
09:10 18.10.2019В Тюмени выпал первый снег
09:00 18.10.2019Юбилейный форум "Недвижимость-2019" соберет участников со всего Уральского федерального округа