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21 октября - события дня

Общество, 18:00 20 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) откроется выставка, посвященная 185-й годовщине сказки П.П. Ершова "Конёк-горбунок".

В с. Мальково в 14 часов в МУП ЖКХ (ул. Совхозная, 21) начнет прием граждан прокурор Тюменского района Дмитрий Попов.

Этот день в истории:

1520 – Фернан Магеллан открыл пролив между Атлантическим и Тихим океанами (Магелланов пролив).

1805 – в Трафальгарской битве погиб знаменитый английский флотоводец адмирал Горацио Нельсон.

1833 – родился Альфред Бернхард Нобель, шведский фабрикант, изобретатель динамита.

1917 – Ленин написал статью "Советы постороннего", в которой впервые изложил план вооруженного восстания против Временного правительства.

1937 – по сфабрикованному обвинению в шпионаже арестован выдающийся советский авиаконструктор Андрей Туполев.

п1994 – Академия Российского телевидения учредила ежегодную премию ТЭФИ, которая присуждается лучшим телепрограммам страны.

2000 – американский боксер Майк Тайсон заявил, что завершает карьеру в большом спорте.

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