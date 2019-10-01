Тюменские школьники сразятся в керлинг

Архивное фото: Спорторганизаторы Тюмени Архивное фото: Спорторганизаторы Тюмени

Тюменские школьники 12-18 лет примут участие в соревнованиях и мастер-классах по керлингу. Состязания пройдут 26 октября.

На сегодня набраны 6 команд из школ города, сейчас к участию приглашаются еще 4 команды. 19 и 21 октября подростки соберутся на подготовительную открытую тренировку.

"Мне всегда были интересны сложнокоординационные виды спорта: прыжки на батуте, чирлидинг, стрельба из лука, воздушная атлетика и керлинг, в том числе. Пока что я не являюсь профессионалом в этом виде спорта, но высшее образование в сфере физической культуры и опыт тренера помогает мне в проведении мастер-классов и развитии керлинга в Тюмени", — рассказал руководитель проекта "Доступный керлинг" Константин Пережогин.

Как напоминает "Мегатюмень", некоммерческая организация "Федерация керлинга в Тюменской области" получила грантовую поддержку на проект "Доступный керлинг" на конкурсе "Моя идея". Команду также поддержали в размере 53 тыс. 907 рублей. Кроме того, проект выиграл 415 тыс. 599 рублей от Фонда президентских грантов.