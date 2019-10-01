Новый спортивный комплекс в селе Мальково введут до конца года

архивное фото пресс-службы главы Тюменского района ДЮСШ ТМР архивное фото пресс-службы главы Тюменского района ДЮСШ ТМР

Новый спортивный комплекс откроется в селе Мальково Тюменского района до конца 2019 года.

Новый спорткомплекс на ул. Журавлиной – двухэтажный, площадь – более 2,5 тысячи кв.м. В нем будет универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (48х30м) с разметкой для мини-футбола, баскетбола и волейбола, тренажерный зал, зал для общей физической подготовки, вспомогательные и технические помещения.

По словам начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрея Кайзера, в новом учреждении спорта будут работать секции волейбола, баскетбола, футбола, единоборств. В расписании найдется время для занятий с малышами и старшим поколением. Сейчас идет подбор тренеров.

В настоящее время строители заканчивают остекление фасада, смонтированы и готовы к работе автономная газовая котельная и фильтры для воды. Для занятий спортом будет задействована и территория вокруг спорткомплекса: там оборудуют баскетбольно-волейбольную площадку и мини-футбольную площадку с искусственным покрытием, а также беговую дорожку. Для посетителей построена вместительная парковка. Дороги на улицах, ведущих к спорткомплексу уже заасфальтировали.

Напомним, что в марте 2018 года жители Мальковского сельского поселения, куда также входят деревни Ошкукова, Паренкина, Субботина проголосовали за появление спорткомплекса, пишет "АиФ - Западная Сибирь".