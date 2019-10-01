Жителей Ялуторовска приглашают на спектакль по сказке Петра Ершова

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В Ялуторовске представят новое прочтение Конька-горбунка. Увидеть необычную версию сказки Петра Ершова можно на сцене Центра национальных культур 25 октября.

По сюжету группа артистов приехала с интерактивным шоу в небольшой провинциальный городок, где формате реального времени среди героев спектакля разыгрывается всеми известная сказка на современный лад. Царем в ней может стать директор крупной фирмы, царь-девица оказывается иностранкой, а вместо волшебных лошадей вполне могут подойти ключи от автомобилей.

Спектакль подготовил молодежный театр "ФормАТ", который не раз заявлял о себе нестандартными постановками. В их числе социальная драма "Вниз головой", рассказывающая о проблемах непонимания в мире и о том, как важно в нем оставаться самим собой, сообщает "Тюменская область сегодня".

Актеры "ФормАТа" - в основном студенты Ялуторовского медицинского колледжа. Будущие врачи проявляют незаурядный талант, из-за чего не верится, что на сцене играют непрофессиональные актеры.

- Ничего подобного еще не было в Ялуторовске. В постановке зритель может поучаствовать в представлении, что делает ее более непредсказуемой и захватывающей, - отметила режиссер спектакля Юлия Сторчак. – Для нас это дань уважения Петру Павловичу Ершову. И мы надеемся, что у нас получилось сделать "Конька-Горбунка" более современным.