В Абатском районе проверили противопожарные источники воды

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

102 источника противопожарного водоснабжения проверили в Абатском районе - водоемы, пожарные гидранты и пирсы и водонапорные башни. Неисправностей не выявлено, сообщает МЧС по Тюменской области.

Профилактическая операция "Водоисточник" проводится перед наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода. Подразделения 130-й пожарно-спасательной части проверяют исправность противопожарных водоисточников и подъездных путей к ним.

Отметим, в соответствии с правилами противопожарного режима, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и организует проверки не реже двух раз в год