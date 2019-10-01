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В День памяти погибших мотоциклистов тюменские мотоклубы выступили за жизнь на дорогах

Общество, 17:46 20 октября 2019

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мотоклубы Тобольска в День памяти погибших мотоциклистов организовали пробег по центральным улицам города и митинг, на который собрались сотни горожан, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Мотоциклисты выступили за жизнь на дорогах, сделав памятное фото с баннером #ТобольскБезДТП. Ревом моторов и светом фар под звуки реквиема байкеры почтили память своих погибших в ДТП товарищей. В этом году на дорогах Тюменской области погибли 6 мотоциклистов.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Тобольские байкеры призвали водителей автомобилей быть внимательнее к двухколесным участникам движения, напомнив им, что мотоциклисты имеют право на передвижение и безопасность на дорогах, несмотря на то, что они одни из самых уязвимых участников дорожного движения, несмотря на всевозможную экипировку.

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# ГИБДД Тюменской области , мотопробег , Тобольск

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