В День памяти погибших мотоциклистов тюменские мотоклубы выступили за жизнь на дорогах
Мотоклубы Тобольска в День памяти погибших мотоциклистов организовали пробег по центральным улицам города и митинг, на который собрались сотни горожан, сообщает ГИБДД Тюменской области.
Мотоциклисты выступили за жизнь на дорогах, сделав памятное фото с баннером #ТобольскБезДТП. Ревом моторов и светом фар под звуки реквиема байкеры почтили память своих погибших в ДТП товарищей. В этом году на дорогах Тюменской области погибли 6 мотоциклистов.
Тобольские байкеры призвали водителей автомобилей быть внимательнее к двухколесным участникам движения, напомнив им, что мотоциклисты имеют право на передвижение и безопасность на дорогах, несмотря на то, что они одни из самых уязвимых участников дорожного движения, несмотря на всевозможную экипировку.