В День памяти погибших мотоциклистов тюменские мотоклубы выступили за жизнь на дорогах

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мотоклубы Тобольска в День памяти погибших мотоциклистов организовали пробег по центральным улицам города и митинг, на который собрались сотни горожан, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Мотоциклисты выступили за жизнь на дорогах, сделав памятное фото с баннером #ТобольскБезДТП. Ревом моторов и светом фар под звуки реквиема байкеры почтили память своих погибших в ДТП товарищей. В этом году на дорогах Тюменской области погибли 6 мотоциклистов.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Тобольские байкеры призвали водителей автомобилей быть внимательнее к двухколесным участникам движения, напомнив им, что мотоциклисты имеют право на передвижение и безопасность на дорогах, несмотря на то, что они одни из самых уязвимых участников дорожного движения, несмотря на всевозможную экипировку.