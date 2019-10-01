22 октября - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.
В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) откроется форум-акселератор "ТехноКульт".
В Тюмени в 11 часов во Дворце "Пионер" начнется Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) Тюменской области.
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание круглого стола "Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов".
В Тюмени в 17 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) пройдет встреча, посвященная старту третьего сезона конкурса "Лидеры России".
В Тюмени в 17 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется открытая лекция эксперта Huawei Enterprise Дениса Дубинина о современных трендах в области ИКТ, искусственного интеллекта, машинного обучения, нейронных сетей, больших данных и облачных технологий.
В Тюмени в 17 часов 30 минут в парке-отеле "ЛетоЛето" (ул. Щербакова, 87) пройдет деловая встреча для предпринимателей Тюменской области "Тренды развития бизнеса" с председателем совета директоров "Сибинтел-Холдинга" Владимиром Шевчиком.
В д. Таволжан Сладковского района в 13 часов откроется молочно-товарный комплекс производственного кооператива "Таволжан".
Этот день в истории:
1721 - Петр I принял титул императора.
1811 - родился венгерский композитор Ференц Лист.
1844 - родилась французская актриса Сара Бернар.
1870 - в семье потомственного дворянина родился Иван Бунин, выдающийся русский писатель и поэт, нобелевский лауреат.
1926 - родился актер Московского театра Сатиры Спартак Мишулин.
1929 - родился футбольный вратарь Лев Яшин.
1944 - войска Красной Армии вышли к границе Норвегии.
1946 - родился итальянский певец Робертино Лоретти
1977 - отправился в первый рейс атомный ледокол "Сибирь".
2001 - умер последний актер из легендарной тройки Трус-Балбес-Бывалый - Георгий Вицин, исполнявший роль Труса.
2001 - российские ученые открыли органический магнит.