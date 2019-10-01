22 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) откроется форум-акселератор "ТехноКульт".

В Тюмени в 11 часов во Дворце "Пионер" начнется Совет по вопросам добровольчества (волонтерства) Тюменской области.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание круглого стола "Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов".

В Тюмени в 17 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) пройдет встреча, посвященная старту третьего сезона конкурса "Лидеры России".

В Тюмени в 17 часов в "Точке кипения" (ул. Республики, 142) начнется открытая лекция эксперта Huawei Enterprise Дениса Дубинина о современных трендах в области ИКТ, искусственного интеллекта, машинного обучения, нейронных сетей, больших данных и облачных технологий.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в парке-отеле "ЛетоЛето" (ул. Щербакова, 87) пройдет деловая встреча для предпринимателей Тюменской области "Тренды развития бизнеса" с председателем совета директоров "Сибинтел-Холдинга" Владимиром Шевчиком.

В д. Таволжан Сладковского района в 13 часов откроется молочно-товарный комплекс производственного кооператива "Таволжан".

Этот день в истории:

1721 - Петр I принял титул императора.

1811 - родился венгерский композитор Ференц Лист.

1844 - родилась французская актриса Сара Бернар.

1870 - в семье потомственного дворянина родился Иван Бунин, выдающийся русский писатель и поэт, нобелевский лауреат.

1926 - родился актер Московского театра Сатиры Спартак Мишулин.

1929 - родился футбольный вратарь Лев Яшин.

1944 - войска Красной Армии вышли к границе Норвегии.

1946 - родился итальянский певец Робертино Лоретти

1977 - отправился в первый рейс атомный ледокол "Сибирь".

2001 - умер последний актер из легендарной тройки Трус-Балбес-Бывалый - Георгий Вицин, исполнявший роль Труса.

2001 - российские ученые открыли органический магнит.