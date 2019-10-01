23 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по социальному развитию.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется совещание комиссии по поощрениям.

В Тюмени в 12 часов на катке "Прибой" (ул. Борцов Октября, 2а, стр. 1) начнется официальная церемония открытия первенства Тюмени по фигурному катанию на коньках.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (у. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Юридические услуги в новой правовой реальности – грани добра и зла".

В Тюмени в 17 часов по адресу ул. Володарского, 47 начнется презентация выставки шедевров мастериц "Золотное шитье Сибири".

В д. Таволжан (Сладковский район) в 13 часов начнется открытие молочно-товарного комплекса на 350 голов дойного стада сельскохозяйственного производственного кооператива "Таволжан".

В Ишиме в 16 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина 7) начнется турнир по интеллектуальным играм для студентов вузов и ссузов Ишима.

Этот день в истории:

1491 – родился основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола.

1715 – родился российский император Петр II Алексеевич.

1917 – на совещании ЦК РСДРП(б) после длительной и жаркой дискуссии принята резолюция Ленина о вооруженном восстании.

1928 – родился композитор, дирижер, музыкальный продюсер Юрий Саульский.

1940 – родился футболист Пеле (настоящее имя – Эдсон Нарантис ду Насименту).

1956 – в Будапешт введены советские войска для подавления антикоммунистического мятежа.

1980 – председателем Совета министров СССР назначен Николай Тихонов.

1983 – в Бейруте исламские боевики взорвали казарму американского воинского контингента.

1991 – город Горький переименован в Нижний Новгород.

1991 – объявлено о роспуске Комитета государственной безопасности СССР.

1993 – в Ярославле открылся памятник Ярославу Мудрому.

2003 - на Камчатке проснулся вулкан Ключевская Сопка.