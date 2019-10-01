24 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в ТюмГУ (ул. Володарского, 6) начнется VI Всероссийская научно-практическая конференция "Современное казачество России и его роль в совершенствовании гражданско-патриотического, духовно-нравственного, культурно-исторического воспитания казаков и подрастающего поколения".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется тридцать четвертое заседание Тюменской областной думы шестого созыва.

В Тюмени в 10 часов на Городской площади начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню работников дорожного хозяйства и Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.

В Тюмени в 11 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20) глава Тюмени Руслан Кухарук вручит награды лучшим работникам дорожного хозяйства и автомобильного, городского пассажирского транспорта.

В Тюмени в 11 часов в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева и в "Точке кипения" начнется VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В Тюмени в 14 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется торжественная церемония вручения удостоверений именным стипендиатам губернатора Тюменской области 2019-2020 учебного года.

В Тюмени в 14 часов в школе № 88 (Московский тракт, 104) глава города Руслан Кухарук встретится с лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2019" Виталием Ерохиным.

В Тюмени в 17 часов в правительстве Тюменской области (Володарского, 45) начнется подписание соглашения о сотрудничестве с АО "Национальная система платежных карт".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется киновечер "Короткий метр".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется спектакль "Тюмень. Остаться Нельзя Валить?"

Этот день в мире:

1812 - состоялось сражение у Малоярославца между армиями Наполеона и Кутузова.

1882 - родился венгерский композитор, мастер оперетт Имре Кальман.

1886 - родился советский нарком Серго Орджоникидзе.

1911 - родился Аркадий Райкин - король советской сатирической эстрады.

1935 - установлена рубиновая звезда на Спасской башне Кремля.

1938 - родился писатель Венедикт Ерофеев.

1942 - день рождения кинорежиссера Динары Асановой.

1962 - СССР заявил протест в связи с объявлением Соединенными Штатами блокады Кубы и потребовал срочного созыва Совета Безопасности ООН.

1970 - Сальвадор Альенде избран президентом Чили.

1998 - Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой предписывалось вывести югославские войска из Косово.