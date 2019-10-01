Дети Тюменской области, Югры и Ямала поедут в гости друг к другу

| Фото: ИА "Тюменской области" | Фото: ИА "Тюменской области"

Более 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей отправятся в первые туры по новым маршрутам Тюменской области, Югры и Ямала в осенние каникулы 2019 года.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов на круглом столе по теме "Развитие межрегиональных детских и семейных туристских маршрутов" в Тюменской облдуме 22 октября. Парламентарий подчеркнул, что совет законодателей трех дум 11 апреля 2019 года принял протокол согласия № 144, в котором все депутаты от трех субъектов единогласно проголосовали за то, чтобы реализовывать проект по развитию детского туризма.

"С 24 октября более 600 детей из многодетных и малообеспеченных семей большой Тюменской области поедут в гости друг к другу. Средства на это законодатели выделили из депутатского корпуса, проект поддержала власть. На территории трех наших субъектов есть очень много исторических памятников, музеев, экспозиций, проводится много событийных мероприятий. Мы много рассказываем о нашей истории, о наших знаменитых земляках, таких как Менделеев, Ершов, Ремезов, Алябьев, Муравленко, Салманов и многие другие. Отдельная интересная тема Югры и Ямала – это жизнь коренных малочисленных народов Севера. У каждого субъекта есть свои выдающиеся личности и свои интересные особенности. Нам есть над чем работать", – считает Андрей Артюхов.

Он напомнил, что в сентябре 2019 года, обращаясь к участникам XXIII сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации, президент России Владимир Путин сказал, что страна обладает огромным туристическим потенциалом. Важно многократно усилить экономическую отдачу от туризма: налоговые поступления, новые рабочие места, развитие образования, предпринимательства, решение экологических, инфраструктурных вопросов. Президент также отметил, что нашу страну за последние пять лет посетило 125 млн иностранных туристов. Большие цифры связаны с олимпиадами, чемпионатом мира по футболу и другими крупными международными мероприятиями.

Как заявил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, Россия демонстрирует ежегодную положительную динамику развития отрасли с 2012 года. Сегодня разработана стратегия развития российского туризма до 2035 года. В свою очередь Ямал, Югра и Тюменская область создают стратегию туризма на своих территориях в 2020 году.

"В рамках этой работы предлагается рассмотреть пересечение этих стратегий, чтобы мы, строя с той и с другой стороны мост, понимали, где его соединить. Эту работу мы предлагаем консолидировать, чтобы была синхронизация. Первый турист, который обычно едет – это сосед. Не надо сразу замахиваться на то, что к нам приедут издалека. Надо научиться ездить в гости друг к другу. Когда накопить опыт, будем презентовать себя дальше", – предложил Андрей Пантелеев.

Заместитель директора – начальник управления государственной политики в сфере туризма департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Винера Трифонова презентовала коллегам этнографический тур "В гости к ненцам". Первыми оценят туристический потенциал Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО 135 детей из соседних регионов. Готовность встретить гостей выразили югорские специалисты. Есть чем удивить ребят на самом юге региона – в Ишиме.

Юным туристам расскажут об истории и культуре краев, о подвигах сибиряков в годы Великой Отечественной войны, об освоении нефтегазовой провинции, об экологии и этнографии. По инициативе законодателей трех дум всего в регионе разработали восемь туристических маршрутов, в которые включены семь городов.

| Фото: ИА "Тюменской области" | Фото: ИА "Тюменской области"

Ирина Ромашкина