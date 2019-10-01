Пьяные водители спровоцировали две аварии на тюменских дорогах

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две аварии спровоцировали нетрезвые водители в Тюменской области 22 октября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 192-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Голышмановском районе Honda Civic въехала в остановившейся автомобиль Geely CK, водитель которого намеревался повернуть налево. По предварительным данным, 32-летний водитель Honda Civic, не имеющий права управления транспортными средствами, был пьян и превысил безопасную скорость движения. Ранее, в 2016, 2018 и 2019 годах, мужчину задерживали за пьяную езду. Пассажиры Geely CK, две девушки 20 лет, и пассажир Honda Civic, мужчина 43 лет, получили ушибы и ссадины.

На ул. Московский тракт, 161/1 Daewoo Nexia въехала в металлическое ограждение дороги. По предварительным данным, водитель иномарки, мужчина 47 лет, находясь в алкогольном опьянении, превысил скорость. Он и его пассажир, 34-летний молодой человек, получили ушибы и ссадины.

В Тюмени утром на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев Hyundai сбил 63-летнюю женщину. По предварительным данным, женщина переходила проезжую часть на красный сигнал светофора, она получила травму носа и ушиб бедра.