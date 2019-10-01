В Тюменской области разработают механизм борьбы с недобросовестными юристами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 140 обращений от юридических компаний поступили в аппарат уполномоченного по правам человека в Тюменской области в 2018 году. Это так называемая веерная рассылка - обращения направляются от имени гражданина в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, на имя уполномоченного по правам человека. И за эту "юридическую" услугу фирмы берут деньги. При этом зачастую обращения поступают в структуры, заведомо не уполномоченные решать те или иные вопросы.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил омбудсмен Сергей Миневцев.

"Люди, как правило, жалуются на то, что им приходиться платить за услуги, которые должны оказываться им бесплатно, - отметил уполномоченный. – Обращения во все муниципальные, региональные и федеральные органы власти носят заявительный характер и они бесплатны. Однако существуют юридические фирмы, приглашающие граждан на бесплатные консультации, а по факту навязывают им платные услуги", - рассказал Сергей Миневцев.

Факты непорядочного поведения юридических компаний не раз широко обсуждались в Тюменской области и в 2019 году. "При этом наш регион считается своеобразным барометром рынка юридических услуг в Российской Федерации", - отметил председатель совета Союза "Западно-Сибирская Правовая Палата" Сергей Шатохин.

Выработать механизм для решения этой проблемы предложил депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов: "Цель таких компаний одна – извлечение прибыли любой ценой. В первую очередь необходимо разъяснять гражданам, кто может защитить их законные интересы – это Роспотребнадзор, прокуратура, уполномоченные по правам человека и предпринимателей и так далее. Круг лиц, которые могут принимать участие в этом процессе, широк".

Следующий шаг, по словам Владимира Ульянова, информирование тюменцев о последствиях обращения к недобросовестным юристам, а также создание реестра юридических компаний: "Это просто сделать, остается только мониторить и при появлении жалобы обращаться в прокуратуру либо Роспотребнадзор. Только такая системная работа поможет добиться результата".

С этим согласился Сергей Шатохин. "Данный вопрос должен решаться в нашем регионе комплексно. Это общая проблема. Сегодня мы совместными усилиями во многом смогли улучшить картину тюменского юридического сообщества и к нам едут за опытом представители других регионов", - добавил он.

Николай Ступников