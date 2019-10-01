25 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени с 10 часов в музейном комплексе им. Словцова продолжит работу VI Всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Эпизоотическая ситуация в Тюменской области. Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора".

В Тюмени в 11 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется презентация книжно-иллюстративной выставки "Конек-горбунок": по страницам книг".

В Тюмени в 11 часов в Благотворительном фонде развития Тюмени (ул. Малыгина, 51/4) пройдет семинар для общественных организаций региона по подготовке к участию в конкурсе Фонда президентских грантов.

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Орджоникидзе, 24 начнется круглый стол на тему: "О развитии застроенных территорий города Тюмени".

В Тюмени в 13 часов в правительстве Тюменской области (Володарского, 45) начнется совещание под руководством полномочного представителя президента России в УФО Николая Цуканова по вопросам реализации национальных проектов.

В Тюмени в 15 часов 30 минут в ТюмГУ (ул. Семакова, 18) начнется празднование Дня дарителя.

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) пройдет последний четвертьфинал Лиги комедийной импровизации BreakFastLeague.

В Тюмени в общеобразовательных школах пройдут уроки, посвященные Дню народного единства.

В Упорово в 16 часов на базе Упоровского ЦКиД начнется торжественная церемония открытия XXIII Спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.

Этот день в истории:

732 - франки разбили арабов при Пуатье, остановив их продвижение в Европу.

1415 - в ходе Столетней войны в битве при Азенкуре англичане нанесли сокрушительное поражение французам.

1586 - шотландская королева Мария Стюарт приговорена к смерти.

1612 - русское ополчение Минина и Пожарского вступило в Кремль, освобожденный от поляков.

1711 - Петр I насильно женил своего сына Алексея на принцессе Шарлотте Вольдфенбютельской.

1762 - Екатерина II повелела заселить малообжитые районы России, в том числе Украину, иностранцами.

1825 - родился король вальса Иоганн Штраус.

1838 - родился французский композитор Жорж Бизе.

1881 - родился Пабло Пикассо, франко-испанский художник.

1926 - родилась Галина Вишневская, российская певица-сопрано.

1944 - войска Красной Армии овладели норвежским городом-портом Киркенес.

1983 – началось американское вторжение на Гренаду.

1990 - в телеэфир вышла первая передача "Поле чудес", которую вел Владислав Листьев.