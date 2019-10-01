Границы Сургута в обновленном генплане до 2035 года расширять не будут

| Фото: Рамиля Нуриева, admsurgut.ru | Фото: Рамиля Нуриева, admsurgut.ru

Власти Сургута планируют в конце 2019 года утвердить и принять обновленный генеральный план мегаполиса до 2035 года, в котором не предусматривается расширение границ.

Как сообщает разработчик генплана — Градостроительный институт пространственного моделирования и развития "Гипрогор Проект", согласно проекту генплана развития городского округа города Сургута до 2035 года нефункционирующие промышленные и сельскохозяйственные площади города приспособят под жилую застройку. Уплотнение территории связано с невозможностью существенного расширения границ муниципального образования.

В генплане предусмотрены зоны под освоение ОАО "Сургутнефтегаз" новых кустов скважин, под строительство объектов электроэнергетики, под развитие социальной инфраструктуры (образовательных и медицинских учреждений), под жилую застройку и парковые территории, а также под хранение объектов малой авиации в рамках расширения территории городского аэропорта.

"Особенностью города является то, что его жилой фонд проблематично развивать путем новых построек на окраинах. С севера, востока и частично с запада город Сургут окружают нефтегазовые районы и газопроводы, а с юга — водный бассейн реки Обь, соответственно, для освоения потребуется возведение мостов. В связи с этим мы предложили расширять жилой фонд за счет уплотнения и приспособления промышленных и сельскохозяйственных территорий, прежде всего тех, которые утратили свои первоначальные производственные функции. Кроме того, в генеральный план включены данные о зонах затопления и подтопления, которые нельзя занимать под жилые дома", — отметил директор по территориальному планированию Института "Гипрогор Проект" Владимир Трояновский.

Одной из причин обновления генерального плана стала необходимость приведения документации в соответствии с действующим законодательством. С момента согласования генплана произошли изменения в правовом поле — во-первых, вышел приказ Минэкономразвития № 10 от 9 января 2018 года, который установил требования к содержанию и оформлению электронной базы данных, во-вторых, приказ Минэкономразвития №540 от 1 сентября 2014 года (последняя корректировка – от февраля 2019 г.) установил классификацию видов разрешенного использования земельных участков.