27 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 30 минут в экопарке Затюменский начнется уличная тренировка спортивного проекта "Бабушкин Workout".

В Тюмени в 10 часов в арт-баре "Две двойки" (ул. Урицкого, 5) организатор фестиваля уличной музыки FREEMUSIC Сергей Черня проведет лекцию-завтрак CreativeMornings, посвященную развитию хип-хоп культуры.

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) продолжатся соревнования по художественной гимнастике на призы главы Тюмени. В 18 часов начнется торжественное закрытие соревнований и церемония награждения.

В Тюмени в 10 часов в ДЮСШ № 3 (ул. Садовая, 109/1) продолжится фестиваль боевых искусств.

В Тюмени в 12 часов в Тюмени начнется Географический диктант.

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 15 им. П. П. Ершова (ул. Минская, 98) начнется медицинская лекция врача, анестезиолога-реаниматолога, кандидата медицинских наук Дениса Третьякова о доврачебной помощи детям.

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) продолжит работу выставка "Тюменская марка", на которой будут презентованы ведущие местные производители и представители сферы услуг.

В Тюмени на базе Тюменского Государственного Университета продолжит работу молодежный форум YouLead.

В Тюмени в средней школе № 63 (ул. Широтная, 181-а) продолжится открытое первенство по гандболу.

Этот день в истории:

1505 - скончался великий князь Иван III Васильевич, прозванный Великим.

1612 - польский гарнизон Москвы сдался, создано русское временное правительство во главе с Дмитрием Пожарским.

1782 - родился Никколо Паганини, великий итальянский скрипач и композитор.

1855 - родился Иван Мичурин, российский и советский селекционер, создатель метода отдаленной гибридизации растений.

1900 - родился актер театра и кино Михаил Жаров, суперзвезда советского кинематографа 30-70-х годов.

1927 - открылся один из лучших музыкально-драматических театров России – московский театр им. Ленинского комсомола.

1958 - на заседании правления Союза писателей СССР рассматривалось персональное дело Бориса Пастернака, который обвинялся в публикации за рубежом "антисоветского" романа "Доктор Живаго".

1982 - Китай стал первым в мире государством, численность населения которого превысила 1 млрд человек.