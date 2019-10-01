СИБУР наградили за развитие образования в регионе

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Гран-при премии "Хрустальная пирамида" в номинации "Корпоративная социальная ответственность" получила компания СИБУР, сообщает администрация Тобольска.

Награждение состоялось в Москве, в рамках саммита HR-директоров России и СНГ. Жюри высоко оценило политику компании в области управления персоналом и развития человеческого капитала. Были отмечены успехи СИБУРа в подготовке кадров и развитии системы образования в Тюменской области.

На протяжении последних трех лет компания реализует в регионе сетевую образовательную модель "школа-вуз-предприятие". Первоначальной ее ступенью являются классы СИБУРа - уникальная учебная программа для 10-11 классов, которая была разработана совместно с департаментом образования Тюменской области и внедрена в двух школах города. В основу программы легли компетенции инженера будущего и передовые образовательные практики по физико-химическому профилю. В текущем году школу окончили учащиеся из первого набора в классы СИБУРа, показав высокие результаты ЕГЭ по профильным предметам. Также 97% выпускников поступили на инженерные специальности вузов-партнеров компании, став будущим кадровым резервом предприятий СИБУРа.

Также в рамках школьного этапа компания оказывает поддержку в развитии материально-технической базы и учителей общеобразовательных учреждений города, реализуя проекты по внедрению ведущих образовательных практик от Сириуса и региональных вузов – Тюменского государственного и Тюменского индустриального университетов.

На следующей ступени сетевой модели выстроено системное взаимодействие с восемью отраслевыми вузами. Всего партнерский пул СИБУРа насчитывает более 30 университетов. С третьего и четвертого курсов с перспективными студентами заключаются соглашения, по которым будущие специалисты получают дополнительные образовательные возможности, проходят стажировку на предприятиях СИБУРа и по итогам защиты проектов под конкретные бизнес-задачи трудоустраиваются в компанию.

По такой модели для "ЗапCибНефтехима" с 2017 по 2018 год было подготовлено свыше 200 студентов, в том числе и из вузов Дальнего Востока. В 2019 году программы подготовки студентов вышли на новый уровень, став программами международной коллаборации с европейскими и азиатскими университетами. На базе Тюменского государственного университета запущены новые программы – HSE management, Chemical engineering , которые не только станут основной НОЦ, но и являются основой будущих магистерских программ университета.

Как отметила директор корпоративного университета СИБУРа Наталья Ямщикова, на примере Тюменской области выстраивается единая система взаимодействия с образовательными учреждениями.

"Сейчас скорость внедрения новых технологий и сложность производственных задач в нашей отрасли так велики, что академическому образованию с той базой, которое оно получило в виде исторического наследия, сложно угнаться за требованиями компаний по подготовке кадров. Выходом их этой ситуации являются совместные образовательные программы, внедрение проектного подхода к обучению. Следующей точкой, к которой мы стремимся, станет развитие прикладной науки на стыке образования и промышленности", - отметила Наталья Ямщикова.

Компания СИБУР также является активным участником проектов по созданию в Тобольске кванториума и центра молодежного инновационного творчества на базе педагогического института.