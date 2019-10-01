28 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

В Тюмени в 16 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание Совета Тюменской городской думы VII созыва.

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Советская, 61 начнется пресс-конференция, посвященная проведению в Тюмени V Форума Общественной палаты Тюменской области - "Синергия Сибири-2019": социальное партнерство" и девятого городского конкурса детских рисунков и стихотворений "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани".

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Советская, 61 начнется подписание договора между Департаментом труда и занятости населения Тюменской области и победителем конкурса автономной некоммерческой организации "ТРУД".

В Тюмени в 12 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) начнется пресс-конференция, посвященная IV Слету учащихся "Газпром-классов".

Этот день в истории:

1469 - родился Эразм Роттердамский, гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель.

1740 - умерла русская императрица Анна Иоанновна.

1759 - родился выдающийся русский архитектор Андрей Воронихин, представитель русского классицизма и ампира.

1933 - родился бразильский футболист Гарринча (Маноэль Франсиску душ Сантуш).

1943 - началась операция НКВД по переселению калмыков в восточные районы страны.

1955 - родился основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

1969 - умер детский писатель Корней Чуковский.

2001 - умер советский кинорежиссер Григорий Чухрай.