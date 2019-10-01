Плановую вакцинацию против опасных заболеваний животных проводят в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О вакцинации животных и других профилактических мерах против возникновения опасных и особо опасных инфекций рассказал начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" 25 октября.

Из особо опасных инфекций зафиксировано в регионе только бешенство. С начала 2019 года зарегистрировано 20 случаев, среди них 15 – среди диких плотоядных животных, пять – заражение домашних собак. Из опасных заболеваний, поражающих крупно-рогатого скота, в Тюменской области отмечается заразный узелковый дерматит. Как пояснил Вадим Шульц, это заболевание фигурирует в сводках по России с 2014 года. В 2018 году вспышки узелкового дерматита наблюдали в соседних Омской и Курганской областях. В Тюменской области выявлено 10 случаев.

"В связи с этим была проведена вакцинация восприимчивых животных в ЛПХ и личных подворьях в пограничных районах, однако в этом году все же зарегистрировано десять случаев в Абатском, Сладковском и Казанском районах. В Сладковском районе остаются действующими два очага заболевания, продолжаются карантинные мероприятия", - рассказал начальник регионального управления ветеринарии.

Чтобы не допустить повторных вспышек африканской чумы свиней, которая отмечалась в 2017 году ведется усиленный мониторинг. Проведено около 9,5 тыс. исследований, причем не только домашнего поголовья, но и диких кабанов. Ни одного положительного результата не выявлено. Отсутствие вируса показывают и проверки скотомогильников, свалок на территории области. Мониторинговые исследования проводятся также в целях предупреждения возникновения птичьего гриппа.

Ирина Кургузова