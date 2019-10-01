Психолог расскажет тюменским родителям о задержке речи у детей

| Фото: министерство культуры РФ | Фото: министерство культуры РФ

Разобраться в причинах "молчания" ребенка мамам и папам поможет логопед и детский психолог. Встреча под названием "Волшебная пилюля или что делать, если ребенок не говорит?" пройдет в 27 октября.

"Молчание молчанию рознь! Многих мам волнует вопрос: "Когда начинать волноваться, если ребенок не говорит?" "Как увидеть и распознать необходимость срочно обратиться к специалистам", "В каком случае я могу справиться своими силами?" "Что мне делать, чтобы помочь ребенку заговорить?!", - рассказывают организаторы – центр "Дзержинец". - Все ответы на эти вопросы мамы и папы смогут получить на нашей встрече".

Спикером мероприятия станет логопед, детский психолог, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии детства Тюменского государственного университета Елена Рамазанова.

Родителей научат простым приемы самодиагностики развития речи у ребенка. Обсудят и основные показатели, возраст ребенка, когда нужна помощь специалистов. Поговорят о том, как родители могут помочь ребенку заговорить и обсудят конкретные шаги по преодолению задержки речевого развития, пишет " Мегатюмень".

Встреча состоится по адресу: ул. Механическая, 31/1 молодежное пространство "Город молодых" 27 октября в 11 часов. Необходима предварительная запись по телефону 51-50-20.