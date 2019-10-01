Владельцы квартир в новостройках получат уведомления о начислении налога

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области налог на имущество физических лиц впервые исчислен от кадастровой стоимости недвижимости.

Как сообщили в пресс-службе УФНС, при расчете налога всем налогоплательщикам предоставлен вычет на величину кадастровой стоимости 10 кв. м в отношении комнат, 20 кв. м - по квартирам, 50 кв. м - по жилым домам. Это необлагаемый минимум площади объекта, налог с которого не уплачивается. Заявлять такие вычеты гражданам не требуется.

Кроме того, как пишет "Вслух.ру", предусмотрен переходный период, в течение которого сумма налога будет увеличиваться постепенно в течение нескольких лет.

В 2019 году налог на имущество впервые заплатят владельцы "новостроек". Ранее налогообложение недвижимого имущества в Тюменской области осуществлялось исходя из инвентаризационной стоимости, следовательно, у объектов, введенных в эксплуатацию после 2013 года, налоговая база отсутствовала, и налог не начислялся. Начиная с 2019 года более чем у 100 тысяч владельцев квартир в новостройках возникла обязанность по уплате налога.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря 2019 года. Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", в любом отделении банка, через платёжный терминал, с помощью телефона используя один из имеющихся реквизитов: QR-код или штрих-код; УИН в уведомлении; банковские реквизиты.