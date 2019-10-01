Форум "Подростки, родители, Rock’n’roll": главное выстроить доверительные отношения

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Актуальные вопросы взаимодействия между взрослыми и детьми обсудили на втором родительском форуме "Подростки, родители, Rock’n’roll" в Тюмени 26 октября. В течение дня тюменцы посетили разнообразные площадки, где ведущие федеральные и региональные эксперты поделились практическими наработками и актуальными советами.

Формат форума, где с удовольствием участвуют управленцы, специалисты, ученые, эксперты и родители можно смело брать за образец и тиражировать в другие регионы России, уверена заявила заместитель Министерства просвещения РФ Татьяна Синюгина.

"Важно, чтобы такие площадки в тех или иных форматах появились и в других субъектах Российской Федерации. Мы рассчитываем на то, что это будет происходить и благодаря федеральному проекту "Поддержка семей, воспитывающих детей", который с 2019 года реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Мы побывали на всех площадках. То, что говорят эксперты и практики, задевает за живое. Они обсуждают то, о чем ты думаешь, с чем сталкиваешься в вопросах воспитания детей. Считаю, это правильно, мероприятие должно быть не просто лекционным, а интерактивным. Форум производит самое благоприятное и высокопрофессиональное впечатление, это однозначно", - добавила она.

Родители могли посетить не только лекции, но и принять участие в дискуссионных площадках. Для более индивидуальной работы были организованы консультационные пункты, где опытные психологи помогали мамам и папам найти выход из сложных ситуаций. Каждый желающий смог фрагментарно побывать на нескольких площадках, самостоятельно определиться с темой, которая его волнует. Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик также подчеркнула, что итогом работы площадок станет получение обратной связи от родителей, экспертов и специалистов.

"На форуме царит демократичная атмосфера. На лекциях рассмотрели самые разные темы – от вопросов безопасности до вопросов детского здоровья. Интересны площадки, посвященные вопросам психологии, где обсуждались ситуации, которые в большинстве случаев типичны. Такая просветительская работа важна и чем больше людей мы вовлечем в нее, тем гармоничнее будет жизнь в семьях", - уверена она.

Особое внимание было уделено вопросам психологии подростка. Так, негативное мышление - одна из примет переходного возраста. Психолог, гештальт-терапевт Наталья Баймуратова на площадке "Что внутри у подростков", пояснила родителям, что в этот период происходит становление личности и ему очень нужна поддержка близких людей.

"Конечно, в эти моменты рядом с ними быть сложно, но нужно понимать - это особенность возраста, необходимо поддерживать ребенка в этот момент, находить нужные слова. В этом возрасте обостряется потребность подростка в изоляции, однако родителям важно не терять с ним контакт, разговаривать и сохранить душевную близость", - отметила она.

Агрессивное поведение подростка необходимо направлять в мирное русло и четко донести до него информацию о последствиях его поступков. Как отметил врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера № 1 Юрий Афанасьев, нивелировать отрицательные стороны агрессии можно лишь воспитанием.

"Родители должны четко понять, если ребенок действительно в силу своего возраста отстаивает свои права, то система запретов не работает, надо договариваться, перед вами личность с максимально романтичными взглядами на жизнь. Если идет полная деструкция, в школах, к примеру, буллингу, то здесь нужно работать уже комплексно: медицина, комиссия по делам несовершеннолетних. Такие факты нельзя оставлять без реакции. Любой подросток должен понимать, что за каждое действие предусмотрена ответственность", - подчеркнул эксперт.

Еще одна тема, которая волнует каждого родителя – социальные сети и виртуальная реальность. Руководитель тюменского проекта "Городская школа безопасности", психолог Елена Караберова вместе с коллегой Натальей Иванцовой проинформировала о принципах безопасности.

"Цифровой мир может быть столь же опасным или безопасным для детей, как и реальный - все зависит от того, как вести себя в нем. Есть уже такой термин - цифровое слабоумие. Оно наступает, когда гаджеты заменяют ребенку реальную жизнь и подлинные мыслительные процессы. Этого можно избежать если выстроить доверительные отношения с ребенком. Если таких отношений нет, то не спасут никакие блоковые программы, контроль или запреты. Конечно, папам и мамам, бабушкам и дедушкам, людям старшего поколения практически невозможно догнать детей в знании цифровых технологий. Но нам вполне по силам помочь ребенку правильно и безопасно сформировать его цифровую личность", - подчеркнула Елена Караберова.

Во время форума эксперты развеяли популярные мифы о репродуктивном здоровье девочек и мальчиков, рассказали, как правильно донести до ребенка информацию о половом созревании. Психиатр, психотерапевт, сексолог, международный консультант ЮНИСЕФ по вопросам родительства и детства Мария Блох акцентировала внимание на основных правилах, которых должны придерживаться родители подростка.

"Есть такой миф, что родители один раз серьезно поговорят с детьми на эту тему и сразу все станет понятно. На самом деле только одного разговора о сексуальности, как и о сексе, будет недостаточно. Наша задача заключается не в том, чтобы сказать подростку "Ай-яй-яй, до свадьбы ни в коем случае никаких сексуальных отношений", а донести до него, почему для нас является ценным его сексуальное здоровье, почему важно, чтобы он принимал ответственные, в первую очередь осознанные, для себя решения. Необходимо помочь ребенку отвечать за свое здоровье, объяснять, что каждый его поступок имеет последствия. Брать ответственность, в том числе и за негативные последствия, - это качество взрослого человека", - поделилась эксперт.

По итогам работы площадок родительского форума организаторы соберут перечень самых острых вопросов, которые затем обсудят с детьми – участниками форума #ЯЗДЕСЬ.

Екатерина Исаева