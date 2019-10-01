Тюменская выставка-ярмарка "Золотая осень" изменит формат

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Новая сельхозтехника и молочная продукция будут в центре внимания традиционной выставки-ярмарки "Золотая осень". Об этом рассказал генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

"Выставка полностью изменит свой формат. Если раньше свои достижения представляли районы области или ставка делалась на отдельные отрасли сельского хозяйства, то в ноябре "Золотая осень" пройдет под девизом "Все про молоко". Как ясно из названия, в выставочном зале будут представлены предприятия, работающие в этой сфере. Помимо дегустации молочной продукции у посетителей появится возможность познакомиться с историей этой отрасли в нашем регионе, увидеть настоящие музейные экспонаты, орудия сельхозпроизводства вековой давности. Появится возможность узнать, как раньше готовили молочные продукты - масло и сыр. В общем, интересных задумок у областного департамента агропромышленного комплекса много, надеюсь, они привлекут к "Золотой осени" дополнительное внимание", - пояснил он.

Кроме того, на выставке представлены и образцы современной сельхозтехники.