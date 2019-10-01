Тюменские автомобилисты назвали самые обсуждаемые темы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ТКАД, сплошные проверки на трезвость и эпидемия стирания букв и цифр на номерах – самые обсуждаемые темы среди водителей. В преддверии Дня автомобилиста тюменцы рассказали о взаимопомощи на дорогах и борьбе с хамами за рулем.

Так, члены региональной общественной организации содействия участникам дорожного движения "АвтоРадиоКлуб" устанавливают в автомобилях рации, по которым сообщают о затруднениях на дорогах или просят помощи.

"Наконец-то полноценно замкнулась тюменская объездная (ТКАД), - отметил руководитель тюменского автомобильного сайта Владимир Маджестик. - Много улиц отремонтировали в городе. Сплошные проверки водителей на трезвость - это хорошо, но проводить их надо не по утрам в будни, а ночью в выходные дни. Тогда будет меньше заторов".

Недовольны автолюбители эпидемией закрытия или стирания букв и цифр на госномерах. Также очень популярны в городе стало изменение букв с "С" на "О", а отсюда - безнаказанность и массовые нарушения правил на дорогах Тюмени. Автолюбители города объединяются в борьбе с автохамами: в Интернете работает "Доска позора", по соцсетям распространяют видео с особо наглыми нарушителями, сообщает "Тюменская область сегодня".