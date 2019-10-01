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Тюменские школьники получили приглашение на Уральский химический турнир

Общество, 13:51 27 октября 2019

Архивное фото. Тюменский городской многопрофильный центр

Приглашения на Уральский химический турнир, который состоится в середине декабря, получила первая четверка сильнейших команд - участниц Межрегионального химического турнира в Тюменской области.

В областном этапе Межрегионального химического турнира в октябре участвовали 27 команд учеников 8-11 классов из 10 муниципалитетов региона.

Ребята состязались в решении сложных химических задач и защищали свои решения. Каждая команда примерила на себя роли команды-докладчика, команды-оппонента, команды-рецензента.

Оценивали знания школьников студенты старших курсов и преподаватели Тюменского государственного университета, Тюменского государственного медицинского университета, Государственного аграрного университета Северного Зауралья, Тюменского индустриального университета.

По итогам областного турнира лучшей стала команда "Гром. Наследие" из лицея № 93 города Тюмени, второе место заняли "Монооксид дигидрогена" из школы №65 также областной столицы, на третьем месте команда "Аргон" из Абатской школы №2 Абатского района. Четвертое приглашение получила команда "Радикалы" физико-математической школы (г. Тюмень).

Также жюри отметили лучших участников. "Лучшим докладчиком" признана Софья Ленивцева из физико-математической школы, а "Лучшим оппонентом" стал ученик тюменской школы № 65 Даниил Приказчиков.

Команда – победитель областного этапа примет участие в заключительном этапе, который состоится в феврале 2020 года в Москве, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

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