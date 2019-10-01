Неравнодушные тюменцы могут принести теплые вещи в "Лавку добра"

Архивное фото: centr-semya72.ru Архивное фото: centr-semya72.ru

Тюменцы могут принести ненужные зимние вещи в "Лавку добра". В преддверии зимних холодов многодетные, малоимущие семьи, пожилые одинокие люди нуждаются в теплой одежде.

Вещи принимают в любое время, их можно передать в "Лавку добра" через пост охраны по адресам: ул. Амурская, 150; ул. Геологоразведчиков, 14а; ул. Ермака, 1а. Всех желающих приглашают сделать доброе дело и помочь тем, кто нуждается в помощи, пишет "Вслух.ру".

В "Лавку добра" принимаются не только новые, но и бывшие в употреблении вещи в хорошем состоянии.