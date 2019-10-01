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Тюменских школьников приглашают построить лучшую кормушку для птиц

Общество, 13:04 29 октября 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Конкурс "Помоги пернатым" на лучшие кормушки для птиц объявляет департамент городского хозяйства Тюмени. К участию приглашают общеобразовательные организации и учреждения дополнительного образования, сообщает администрация города.

Сроки акции - с 28 октября по 29 ноября. По условиям конкурса учреждениям-участникам необходимо изготовить и развесить скворечники или кормушки на пришкольной территории, а также пригласить конкурсную комиссию.

Для участия необходимо направить заявку по установленной форме на адрес электронной почты BuldakovaMA@tyumen-city.ru до 12 ноября включительно.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Работы оценят по следующим критериям: количество и качество (материал изготовления, габариты и т.п.), степень участия учащихся общеобразовательных учреждений в изготовлении скворечников или кормушек, а также оригинальность и творческий подход.

В конкурсе также выделена отдельная номинация по изготовлению кормушки наземного типа со специальным поддоном для корма. Конструктивный тип такой кормушки позволит исключить засорение прилегающей территории.

Подведение итогов - 29 ноября. Положение о проведении конкурса - по ссылке.

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