29 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 321) начнется круглый стол "Реализация национального проекта "Культура" в Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в Областном центре профилактики и реабилитации начнется практическая конференция "Реализация проекта "Содействие" как инновационная технология работы по профилактике правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних, социализации и реабилитации подростков, находящихся в конфликте с законом".

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Я знаю об инсульте все. Результаты работы по проблеме распространения случаев инсульта в Тюменской области".

В Тюмени в 13 часов 30 минут во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется праздничное мероприятие, приуроченное к Дню рождения "Российского движения школьников".

В Тюмени в 15 часов в Центре здоровья взрослой поликлиники ОКБ № 2 (ул. Мельникайте, 75, корп. 3) начнется акция "Инсульт: узнай больше!".

В Тюмени в 18 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1, зона для делегаций) начнется пресс-подход с дирижером, альтистом, педагогом, народным артистом СССР Юрием Башметом.

В с. Успенка Тюменского района в Центре культуры и досуга "Родник" (ул. Коммунаров, 1) начнется фестиваль-конкурс творчества инвалидов "Добру и пониманию путь открыт".

Этот день в истории:

1863 - на международной конференции в Женеве (Швейцария) основан Международный Красный Крест.

1905 - принята в постоянную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога.

1918 - создан Российский коммунистический союз молодежи.

1923 - была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль стал ее первым президентом.

1945 - в Нью-Йорке впервые поступили в продажу шариковые ручки (через 57 лет после получения патента).

1947 - сухой лед впервые используется для того, чтобы вызвать дождь.

1969 - первая передача данных между двумя компьютерами в сети в рамках проекта ARPANET - рождение Интернета.

1971 - начало физиотерапии: слабый электрический ток помогает восстановлению сломанной кости.

1998 - в США был запущен в космос самый старый астронавт - Джон Гленн (в возрасте 77 лет и 103 дней).

2012 - после более чем 20 лет существования закрыт "Если", один из первых российских журналов фантастики.

2012 - Microsoft представила мобильную ОС Windows Phone 8.