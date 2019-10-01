30 октября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут от здания департамента социального развития Тюменской области начнется пресс-тур "О повышении качества жизни пожилых граждан". В программе - посещение Областного геронтологического центра и городской поликлиники №5.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется пленарное заседание конгресса "Человек и лекарство. Урал 2019".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Переход к налогообложению по кадастровой стоимости".

В Тюмени в 12 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, малый зал) начнется торжественная церемония вручения театральных грантов.

В Тюмени в 15 часов по адресу ул. Молодежная, 70а начнется приемка двора после проведенных работ по благоустройству. В 17 часов начнется приемка двора по адресу ул. Новая, 17.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча "Генерация 2020: обсудим тренды event-индустрии".

В Тюмени в 18 часов 30 минут в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется модуль "Администрирование" в рамках проекта "Пропроекты: модульная школа".

Этот день в мире:

1696 - на заседании Боярской думы принято предложение царя Петра I о строительстве военно-морского флота.

1905 (17 октября по старому стилю) - вышел манифест императора Николая II о даровании российскому народу незыблемых основ гражданской свободы.

1920 - родился Вячеслав Кондратьев, советский писатель, представитель "лейтенантской прозы".

1937 - родился знаменитый французский кинорежиссер Клод Лелуш. Он известен нашему зрителю по фильмам "Мужчина и женщина", "Брак", "С новым годом", "Отверженные".

1941 - началась 250-дневная оборона Севастополя от гитлеровской армии Манштейна.

1960 - родился знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона.

1961 - СССР произвел испытание самой мощной водородной бомбы в 50 мегатонн.

1995 - в канадской провинции Квебек проведен референдум по вопросу о независимости этого франкоязычного региона.

2000 - в Японии разработана технология прессования бутылок любой формы из картона, получаемого при переработке макулатуры.