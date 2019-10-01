Тюменцы примут участие в фестивале культуры и искусства народов России в Екатеринбурге

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Мастера художественной резьбы по кости Михаил Турушев из Тобольска и тюменка Ирина Могутова, мастер по ковроткачеству, специалист центра промыслов и ремесел Тюмени Мария Любимова представят тюменский регион на фестивале культуры и искусства народов России в Уральском Федеральном округе в Екатеринбурге со 2 по 4 ноября. Фестиваль посвящен Дню народного единства.

В праздничном концерте "В единстве народа — сила страны" 4 ноября примет участие Государственный ансамбль танца "Зори Тюмени".

3 и 4 ноября на площадке Уральского государственного театра эстрады пройдет праздник ремесел и промыслов. Открытие начнется в Уральском государственном театре эстрады 3 ноября в 12 часов.

Гости праздника увидят многонациональность и разнообразие культур, традиций жителей Уральского округа. Посетители познакомятся с промыслами и ремеслами мастеров разных регионов, традиционными костюмными комплексами и предметами быта людей.

3 и 4 ноября будут работать творческие мастерские, где можно заняться резьбой по дереву и кости, урало-сибирской росписью и ткачеством, лозоплетением, гончарным делом и другими ремеслами под руководством мастеров округа.

Большой выбор сувениров предложат участникам фестиваля: таволожскую керамику, изделия из кости, берестяные шкатулки, тюменские ковры, а также подарки из шерсти и текстиля многое другое.

Перед гостями выступят фольклорные коллективы и исполнители регионов УФО с традиционными играми, плясовыми и лирическими песнями.