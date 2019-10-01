31 октября - события дня
В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется XX ежегодный областной форум "Недвижимость - 2019".
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание городской думы.
В Тюмени в 14 часов по адресу: ул. Льва Толстого, 3, начнется приемка двора после проведенных в нем работ по благоустройству.
В Тюмени в 16 часов в студенческом центре (ул. Семакова, 21) начнутся тренировки по интеллектуальным играм.
В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс по созданию масок в Instagram.
В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) пройдут конкурсные прослушивания участников международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота".
Этот день в истории:
1517 - Мартин Лютер прикрепил 95 тезисов к двери церкви в Виттенберге и тем самым положил начало дискуссий о роли Римско-католической церкви в епитимии, роли папы и практике продажи индульгенций.
1892 - Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".
1811 - открытие Царскосельского лицея.
1906 - окончание работы Всемирной выставки Экспо-1906 в городе Милане, Италия.
1985 - образована советская и российская группа "Ария", играющая в жанре хеви-метал.
1999 - у берегов США упал в воду египетский авиалайнер, погибли 230 пассажиров.
2018 - в Индии открыта самая высокая статуя на планете - Статуя Единства.