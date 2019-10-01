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31 октября - события дня

Общество, 18:00 30 октября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется XX ежегодный областной форум "Недвижимость - 2019".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется очередное заседание городской думы.

В Тюмени в 14 часов по адресу: ул. Льва Толстого, 3, начнется приемка двора после проведенных в нем работ по благоустройству.

В Тюмени в 16 часов в студенческом центре (ул. Семакова, 21) начнутся тренировки по интеллектуальным играм.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется мастер-класс по созданию масок в Instagram.

В Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) пройдут конкурсные прослушивания участников международного молодежного конкурса патриотической песни "Димитриевская суббота".

Этот день в истории:

1517 - Мартин Лютер прикрепил 95 тезисов к двери церкви в Виттенберге и тем самым положил начало дискуссий о роли Римско-католической церкви в епитимии, роли папы и практике продажи индульгенций.

1892 - Артур Конан Дойль опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".

1811 - открытие Царскосельского лицея.

1906 - окончание работы Всемирной выставки Экспо-1906 в городе Милане, Италия.

1985 - образована советская и российская группа "Ария", играющая в жанре хеви-метал.

1999 - у берегов США упал в воду египетский авиалайнер, погибли 230 пассажиров.

2018 - в Индии открыта самая высокая статуя на планете - Статуя Единства.

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