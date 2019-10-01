1 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) начнется День открытых дверей в рамках проекта Кампус молодежных инноваций профильной смены "Хакатон URBANO".

В Тюменской области в 11 часов на площадках в библиотеках и образовательных учреждениях начнется Большой этнографический диктант.

В Тюмени в 12 часов у театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется открытие всемирного фестиваля молодежных театров "Театральная революция".

В Тюмени в 12 часов в сквере Пограничников начнется торжественная церемония открытия памятного знака "БТР-70".

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Совместная работа по локализации случаев заболевания гаффской болезни".

В Тюмени в 17 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой за) начнется вручение наград Российской Федерации и Тюменской области жителям региона.

В д. Винзили Тюменского района в Центре культуры и досуга "Вернисаж" (ул. Дружбы, 1) начнется посвящение в члены ВВПОД "Юнармия".

Этот день в истории:

1512 - впервые был показан публике потолок Сикстинской капеллы, расписанный Микеланджело.

1520 - открыт Магелланов пролив.

1604 - трагедия Уильяма Шекспира "Отелло" впервые была представлена в лондонском Уайтхолле.

1755 - сильнейшее землетрясение в Лиссабоне и последующее за ним цунами стали причинами гибели не менее 100 000 человек.

1897 - студенты Туринского университета основали знаменитый итальянский футбольный клуб "Ювентус".

1914 - Первая мировая война: первое морское поражение Великобритании в сражении при Коронеле у берегов Чили.

1939 - был показан миру первый кролик, родившийся после искусственного осеменения.

1977 - начаты пассажирские рейсы сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

1986 - в СССР на телевидении впервые вышла программа "Музыкальный ринг".

1993 - основан Европейский союз.