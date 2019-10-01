Расписные звери и птицы появились у СИБУРа в Тобольске

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

Лось, медведь и рысь величиной с многоэтажный дом - в Тобольске на нефтехимическом комплексе СИБУРа решили украсить резервуары для хранения пожарной и технической воды изображениями местной флоры и фауны.

Для реализации проекта привлекли шесть лучших художников российского стрит-арта из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Йошкар-Олы. Все это масштабный творческий проект, аналогов которому в стране нет. Высота резервуаров 18 метров, диаметр до 45,5 метров каждый.

"Вы можете посмотреть на человека и рисунок. Человек - одна десятая журавля. Казалось сложным повторить маленький компьютерный эскиз на этом резервуаре. Журавль ведь с полздания, а резервуар с пятиэтажный дом", - рассказывает о работе своей команды подрядчик, генеральный директор "Скимен Студия" из Москвы Валентин Фролов.

Придумал концепцию проекта "Добрые соседи СИБУРа" художник из Йошкар-Олы Никита Решта. Именно поэтому ему достается рисовать наиболее трудные объекты, например, чибиса, который не просто живет в этих местах, а вместе с утками гнездится прямо на территории ЗапСибНефтехима. По его словам, труднее рисовать мелкие детали, чем крупнее рисунок, тем легче.

А учитель рисования и черчения Сергей Шевелев говорит, что участвует в этом проекте потому что любит испытывать себя. Здешнее испытание для него — это непогода. "Тут очень ветрено. Очень много сдувает краски и напыляешь то, что не надо. Гофрированная поверхность сложна и дожди", - считает он.

Рысь — 13 метров, а медведь и лось по 15. Животные и птицы теперь "прописаны" на двух резервуарах. Еще на одном — обитатели водоемов, а на четвертом — ягоды и растения: аппетитные брусника, черника и морошка больше.

"Я считаю, что по всероссийским меркам — этот объект крут. Я участвовал в рекорде России — это роспись 16-этажного фасада дома и я скажу, что это круче по формату, по подаче, качеству детализации эскизов и уровню художников", - признается художник-фрилансер из Москвы Александр Аржанов.

Всего на резервуарах представлено 94 изображения зверей, птиц, рыб и растений, в том числе краснокнижных, которых можно увидеть прямо за забором предприятия. Цель проекта - показать, что современное российское производство может быть экологически чистым. Председатель Общественного совета тобольских предприятий СИБУРа Игорь Ломакин считает, что производство стало более экологичным. "Здесь ведь не только чибисы, но и утки делают кладки. Спросите у охотников: раньше рысь никогда не становилась на следы снегохода, а сейчас спокойно гуляет, как по Бродвею", - говорит он.

Художники за полтора месяца расписали около 10 тысяч кв. метров промышленных объектов СИБУРа. На реализацию проекта потрачено тонна краски.

Александр Лабыкин