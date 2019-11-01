2 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в гимназии № 16 (ул. Парфенова, 9) начнется турнир по спортивной борьбе "Потомки Ермака".

В Тюмени в 14 часов в БЦ "Парус" (ул. 30 лет Победы, 38, стр. 10, Атриум, 2 этаж) начнется лекция антрополога Станислава Дробышевского "Мифы о расах – банальные и опасные".

В Тюмени в СК "Центральный" пройдет Всероссийский турнир по настольному теннису.

В Тюмени пройдет Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция".

Этот день в истории:

1721 - Петр I принял титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала империей.

1790 - Александра Радищева, закованного в кандалы, фельдъегери увезли в Сибирь.

1831 - в Санкт-Петербурге на охтинском Адмиралтействе заложен фрегат "Паллада".

1874 - учреждение в Кронштадте Минного офицерского класса и Минной школы для рядовых специалистов.

1914 - Первая мировая война: Россия объявила войну Турции.

1927 - в Ленинграде сооружен самый большой закрытый плавательный бассейн в СССР.

1936 - Би-би-си начала первые телевизионные передачи с высоким разрешением из своей студии в Кристал Пэлас.

1937 - на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звезды.

1955 - журнал "Биллборд" опубликовал первый список ста лучших песен - Billboard Hot 100.