3 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется мастер-класс художника Александра Почежерцева "Графические и художественные возможности простого карандаша".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется Всероссийская акция "Ночь искусств".

В Тюмени в 21 час в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется презентация первого регионального VR-контента в рамках акции "Ночь искусств".

В Тюмени пройдет Седьмой всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция".

В учреждениях культуры Тюменской области пройдет акция "Ночь искусств".

Этот день в истории:

1812 - Вяземское сражение Отечественной войны 1812 года.

1897 - первый подъем цельнометаллического дирижабля "Металбаллон" конструкции Давида Шварца в Берлине заканчивается разрушением летательного аппарата из-за отказа двигателя.

1905 - восстановление автономии Финляндии.

1907 - во Франции совершает полет первый в мире вертолет.

1928 - Турция переходит с арабского на латинский алфавит.

1941 - Великая Отечественная война: немецкие войска заняли Курск.

1942 - начало битвы у мыса Коли.

1943 - в ходе Битвы за Днепр, начинается киевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта.

1957 - в СССР запущен КА "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через 7 часов после старта от перегрева.

1975 - в Великобритании королева Елизавета II официально открывает нефтепромысел в Северном море.

1989 - в Москве проведен первый в СССР валютный аукцион.

2009 - президент Чехии Вацлав Клаус подписал Лиссабонский договор, устранив последнюю преграду на пути вступления документа в силу.