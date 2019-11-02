3 ноября - события дня
В Тюмени в 13 часов в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется мастер-класс художника Александра Почежерцева "Графические и художественные возможности простого карандаша".
В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется Всероссийская акция "Ночь искусств".
В Тюмени в 21 час в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется презентация первого регионального VR-контента в рамках акции "Ночь искусств".
В Тюмени пройдет Седьмой всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция".
В учреждениях культуры Тюменской области пройдет акция "Ночь искусств".
Этот день в истории:
1812 - Вяземское сражение Отечественной войны 1812 года.
1897 - первый подъем цельнометаллического дирижабля "Металбаллон" конструкции Давида Шварца в Берлине заканчивается разрушением летательного аппарата из-за отказа двигателя.
1905 - восстановление автономии Финляндии.
1907 - во Франции совершает полет первый в мире вертолет.
1928 - Турция переходит с арабского на латинский алфавит.
1941 - Великая Отечественная война: немецкие войска заняли Курск.
1942 - начало битвы у мыса Коли.
1943 - в ходе Битвы за Днепр, начинается киевская наступательная операция войск 1-го Украинского фронта.
1957 - в СССР запущен КА "Спутник-2" с собакой Лайкой на борту. Собака погибла через 7 часов после старта от перегрева.
1975 - в Великобритании королева Елизавета II официально открывает нефтепромысел в Северном море.
1989 - в Москве проведен первый в СССР валютный аукцион.
2009 - президент Чехии Вацлав Клаус подписал Лиссабонский договор, устранив последнюю преграду на пути вступления документа в силу.