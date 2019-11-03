4 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется праздничный концерт, приуроченный ко Дню народного единства.

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется гала-концерт и церемония награждения победителей первого регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.

В Тюмени в Тюменском драмтеатре, Тюменском театре кукол и в ДК "Нефтяник" пройдут мероприятия в рамках акции "Ночь искусств".

В Тюмени пройдет седьмой Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция".

Этот день в мире:

1493 - экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа.

1582 - Ермак в сражении на Чувашем мысу разбивает сибирского хана Кучума и через 3 дня вступает в столицу его ханства - Искер.

1660 - капитуляция армии боярина Василия Шереметева под Чудновом. Россия потеряла надежду на завоевание земель Правобережной Украины.

1707 - в Москве открыт госпиталь (ныне - Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко).

1794 - Александр Суворов занимает Прагу (предместье Варшавы). Конец Польского восстания.

1890 - в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро.

1911 - в Берлине между Францией и Германией подписано франко-германское соглашение о Марокко и Конго.

1920 - В. И. Ленин подписывает декреты об образовании Вотской, Марийской и Калмыцкой автономных областей.

1922 - англичанин Хоуард Картер обнаруживает гробницу фараона Тутанхамона в Египте.

1966 - сильное наводнение в центральных и северных районах Италии. Во Флоренции приводит к тому, что Центр искусства эпохи Ренессанса оказывается затопленным водой на два метра от пола.

1968 - запуск первой отечественной твердотопливной баллистической ракеты РТ-2, Плесецк.

2011 - города Ковров, Ломоносов, Таганрог и Петропавловск-Камчатский удостоены почётного звания Город воинской славы.