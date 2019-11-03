4 ноября - события дня
В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется праздничный концерт, приуроченный ко Дню народного единства.
В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется гала-концерт и церемония награждения победителей первого регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.
В Тюмени в Тюменском драмтеатре, Тюменском театре кукол и в ДК "Нефтяник" пройдут мероприятия в рамках акции "Ночь искусств".
В Тюмени пройдет седьмой Всемирный фестиваль молодежных театров "Театральная революция".
Этот день в мире:
1493 - экспедиция Христофора Колумба открывает остров Гваделупа.
1582 - Ермак в сражении на Чувашем мысу разбивает сибирского хана Кучума и через 3 дня вступает в столицу его ханства - Искер.
1660 - капитуляция армии боярина Василия Шереметева под Чудновом. Россия потеряла надежду на завоевание земель Правобережной Украины.
1707 - в Москве открыт госпиталь (ныне - Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко).
1794 - Александр Суворов занимает Прагу (предместье Варшавы). Конец Польского восстания.
1890 - в Лондоне открывается первая в мире подземная электрическая дорога — метро.
1911 - в Берлине между Францией и Германией подписано франко-германское соглашение о Марокко и Конго.
1920 - В. И. Ленин подписывает декреты об образовании Вотской, Марийской и Калмыцкой автономных областей.
1922 - англичанин Хоуард Картер обнаруживает гробницу фараона Тутанхамона в Египте.
1966 - сильное наводнение в центральных и северных районах Италии. Во Флоренции приводит к тому, что Центр искусства эпохи Ренессанса оказывается затопленным водой на два метра от пола.
1968 - запуск первой отечественной твердотопливной баллистической ракеты РТ-2, Плесецк.
2011 - города Ковров, Ломоносов, Таганрог и Петропавловск-Камчатский удостоены почётного звания Город воинской славы.