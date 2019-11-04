5 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в ИП "Боровский" начнется открытие завода "Прованс", в котором примет участие губернатор Александр Моор.

В Тюмени в 16 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) начнется награждение победителей Всероссийского турнира по настольному теннису.

Этот день в истории:

1612 - освобождение Москвы. Капитуляция польско-литовского гарнизона Московского Кремля.

1916 - Королевство Польское провозглашено императорами Германии и Австро-Венгрии.

1929 - в Москве открылся первый в СССР планетарий.

1955 - проводятся первые испытания турбореактивного самолёта Ту-104.

1967 - в Москве сдан в эксплуатацию Останкинский телецентр.

1990 - Совет Министров РСФСР принимает постановление о создании государственного герба, государственного флага и гимна.

2015 - экологическая катастрофа в Бразилии: при обвале дамбы хвостохранилища погибли 19 человек, большое количество токсичных отходов попали в реку Риу-Доси и вскоре достигли океана.