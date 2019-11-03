Фестиваль доброты "Счастливые лапы" пройдет в Тюмени

| Фото: приюта ''Лучший друг" | Фото: приюта ''Лучший друг"

Благотворительный фестиваль доброты "Счастливые лапы" соберет пожертвования для собак и кошек. Фестивальная программа пройдет в тюменском молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая 31/1) 9 ноября с 16 до 21 часов.

Вход на фестиваль свободный и бесплатный. На фестивале "Счастливые лапы" будет проходить сбор корма для приюта ''Лучший друг", в котором содержится 130 собак и 30 кошек. Его хвостатых подопечных порадует любая помощь, сообщают организаторы.

"Мы уверены: каждые лапы должны обрести счастье! Ведь каждый четвероногий друг – это радость. Мы дарим своим питомцам любовь и заботу, но в наших силах осчастливить и тех, кто еще не нашел дом и любящего хозяина", - обратились к тюменцам зооволонтеры.

На фестивале пройдут лекции и мастер-классы, выступления поэтов и музыкантов, благотворительный фримаркет и розыгрыш подарков. Гостей будут развлекать просмотром фильма, экобукингом, будет и кофе-брейк.

Также на мероприятие можно принести макулатуру. Все вырученные средства от переработки пойдут в приют ''Лучший друг''.

Помочь подопечным приюта можно, принеся с собой что-либо из списка чек-листа:

• Крупы: гречка, геркулес, рис, пшено. Не нужно: перловка, горох, манная крупа;

• Сухой корм для кошек Royal Canin Sensible;

• Лакомства для кошек: TITBIT кишки говяжьи или бараньи, легкое говяжье или баранье, филе куриное, подушечки Dreamies (из зоомагазина);

• Лакомства для собак: любые из зоомагазина, простое печенье;

• Шприцы на 10 и 20 мл;

• Жидкие моющие средства для посуды;

• Крепкие резиновые хозяйственные перчатки.

Подробности здесь.